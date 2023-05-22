Terör yuvası milletin bahçesi oldu... Doğu’nun en büyük mesire alanı açılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesi AK Parti belediyeciliği ile nefes almaya devam ediyor. Tatvan Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Mehmet Emin Geylani'nin HDP'nin adayını geride bırakarak başkanlığa oturmasının ardından alt ve üst yapı çalışmaları hız kazandı. Tarihi İpek Yolu'nun bakım ve onarımı dahil ilçe, sanayi ve spor tesisleri ile kütüphanelerle donatıldı.
Terörden temizlenen ilçeyi adeta yeniden imar eden Başkan Geylani AK Parti'nin hizmet politikasını bir zamanlar terör örgütü PKK'nın cirit attığı alanlara da taşıdı. PKK'nın üst olarak kullandığı ve örgüte karşı çıkanları infaz ettiği alanı ıslah etti.
Terör örgütünden temizlenen alanı Doğu Anadolu'nun en büyük mesire alanına şelale, amfi tiyatro, şifalı su kapalı havuz alanı, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kamelyalar, barbeküler, tandır evi, bay ve bayan WC, mescit, çocuk emzirme odası, köprüler, yürüyüş alanları, patika yol ve otopark alanları yapıldı.
'TERÖR KORKUSUNDAN VATANDAŞLARIMIZ GELEMEZDİ'
SABAH'a değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Halkımızın piknik yapacağı, çocuklarıyla hafta sonu vakit geçireceği alanları çeşitlendirmek istedik. Prestij projelerimizden biri olan Mesire alanını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgeye daha önce vatandaş, terör örgütü korkusu nedeniyle gelmezdi. Biz bu alanı ıslah ederek prestijli bir alan haline getirdik" diye konuştu.
1 GÜN ÖNCEDEN ZAFER KUTLAMASI YAPACAĞIZ'
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1 gün önce mesire alanını açarak kazanılacak zaferin de kutlamasını önceden yapacaklarını belirten Geylani, "28 Mayıs günü Cumhurbaşkanımız Erdoğan büyük bir zafer kazanacak. Bizler de bu davanın bir neferi olarak hizmet etmeye devam edeceğiz" diye vurguladı.