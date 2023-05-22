Terör yuvası milletin bahçesi oldu... Doğu’nun en büyük mesire alanı açılıyor

'TERÖR KORKUSUNDAN VATANDAŞLARIMIZ GELEMEZDİ'

SABAH'a değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Halkımızın piknik yapacağı, çocuklarıyla hafta sonu vakit geçireceği alanları çeşitlendirmek istedik. Prestij projelerimizden biri olan Mesire alanını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölgeye daha önce vatandaş, terör örgütü korkusu nedeniyle gelmezdi. Biz bu alanı ıslah ederek prestijli bir alan haline getirdik" diye konuştu.