Uysal’ın seçim çalışması alay konusu oldu! CHP teşkilatında Kılıçdaroğlu’na oy istedi

Uysal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesi dikkat çekti. Uysal'ın seçim çalışması sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Çantalı teyzemden mi oy istiyorsun abi dışarı çık da konuşsana. Lider gibi lider, bakın kendi seçmenini ikna ediyor. Baya bir kişiyi ikna etmiştir" ifadelerini kullandı.