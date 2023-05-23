Bahçeli’de 7’li koalisyon tepkisi: Türkiye’yi 7’ye bölmek istiyorlar

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Bahçeli, yapılması gerekenlerden Türkiye çok büyük tecrübe kazandığı için deprem felaketinin yaşandığı bir dönemde dünyada örneği görülmeyen gayretle çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde değerli dava arkadaşları ve bürokrasideki yardımcılarıyla konunun üzerine kararlılıkla gidildiğine ve neticede 106 günde dünyada örneği görülmeyen bir başarı sağlandığına dikkati çekti.

"YENİ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

Bu başarıyı küçümsemenin, siyaseten yok farz etmenin, fitne ve fesatla küçük göstermenin doğru olmadığını dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bunları yapanları takdir etmek dururken iftiralar niye yapılıyor? Bu konular üzerinde hangi partiden olursanız olunuz, bu memleketin evladıysanız böyle kritik günlerde ani felaketlerin yaşandığı yerde birbirimizle dayanışma içinde olmak, kardeşçe sorunları çözmek için çaba göstermek dururken, 'bunlar neden olmuyor, devlet nerede, şunlar yapılmıyor' demenin hiçbir manası yoktur. Halbuki gereken yapılıyordur ve hala da devam ediyor. Türkiye bir normalleşme sürecine doğru girmeye başlamıştır. Türkiye'de yeni bir hayat, yeni bir Türkiye, yeni bir dayanışma örneği görülmüştür. Bunun devamı lazımdır."

Bahçeli, Türkiye'de 1946'da çok partili hayata geçildiğini anımsatarak, o günden bugüne 17 koalisyon hükümeti kurulduğunu ifade etti.

Koalisyon hükümetlerinin kısa ömürlü olduğunu ve 5-6 siyasi partinin tek başına iktidarının görüldüğünü belirten Bahçeli, "Fakat Türkiye'nin hiçbir sosyal, ekonomik sorunları çözülemediği gibi Türkiye'nin başına musallat olan iç ve dış güçlere karşı da milletçe durulması başarılamamıştır. 'Parlamenter sisteme tekrar dönelim' diye mevcut sistemin uygulanışını eleştirenlere sesleniyorum; Şu ana kadar 17 koalisyon hükümeti kurulmuş, hepsinin ömrü 1-2 yıl olmuş, böyle bir yapıyla mı bu sorunların altından kalkılabilecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem seçimlerini yaşarken bazı siyasi partiler bir araya geldiler, kimisi ittifak kurdu, kimisi başka yollara tevessül etti." dedi.

Bahçeli, 7 partiden oluşan ve yarın TBMM'de nasıl temsil edileceği belli olmayan, yönetimde istikrar yerine paydaşlar üreterek makamlar dağıtanlarla Türkiye'nin bugünkü ekonomik sıkıntılarını aşmasının mümkün gözükmediğini savundu.