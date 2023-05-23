Bakan Kurum’dan ikinci tur mesajı: 85 milyonun kazanacağı zaferimizi ilan edeceğiz

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birlik Vakfınca Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) düzenlenen "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına katıldı. Konferansa eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve MTTB'nin eski ve genç kuşak üyeleri katıldı.

Hafız Ahmet Can Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından başlayan konferansta Kurum, MTTB'nin 1965'ten sonra büyük ruhların, gönül erlerinin, dava insanlarının yetiştiği kutlu bir yuva olduğunu söyledi.

Kurum, "Ayasofya'nın yeniden cami yapılıp özgürlüğüne kavuşturulmasında ilk eylemi yapan, Ayasofya'da namaz kılanlar işte bu kadrolardır." ifadesini kullandı.

Üniversite yıllarında İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelelerini dinlediğini ve onlara gıpta ettiğini anlatan Kurum, "Bu büyük teşkilattan kimler geçmedi ki? Üstat Necip Fazıl bu kutlu çatının altında yetişmiş büyüklerimizdendir. Ömer Lütfi Mete, Cemil Meriç gibi merhum düşünce insanlarımız, bu kutlu birliğimizin kültür dünyamıza armağanlarıdır." diye konuştu.

Kurum, MTTB'nin, ideolojilerin çarpıştığı dönemlerde hiçbir oyuna gelmeyerek kardeşlikle hareket ettiğini ve ülkeyi yönetecek kadroları yetiştirmekle meşgul olduğunu dile getirerek MTTB'nin bugün de üniversitelerde yine en gözde teşkilat olarak yer aldığını kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın da bu ocaktan yetiştiğine dikkati çeken Kurum, "O, üstadın hayal ettiği büyük Türkiye için çalışmış, ülkemize son 21 yılda dev eserler kazandırmıştır. Gençliğin adresi olan bu yuva, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için Türkiye Yüzyılı için pek çok genç dimağı ülkemize yine hediye edecektir. Bizden sonra gelecek kuşaklar da İstanbul için gönül coğrafyamız için MTTB'nin 'Büyük Türkiye' ideali için aşkla azimle kararlılıkla çalışacaktır. O yüzden MTTB diyoruz. Başlasın Türkiye Yüzyılı, diyoruz." şeklinde konuştu.