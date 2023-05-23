Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gelecek 20 yılın planları hazır

"DEĞİŞİMİN TA KENDİSİNİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Türkiye'nin geçen yıl enerji maliyetlerinin aşırı artmasından kaynaklı 60 milyar dolarlık ilave gideri olduğunu belirten Oktay, 110 milyarlık dolarlık toplam enerji giderinin ülke içerisinde kalması için bu alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Fuat Oktay, "Gerek doğal gaz gerek petrol gerekse diğer kıymetli madenler bazında, nereden ne çıkaracağımızla alakalı, nerede hangi çalışmaları yapacağımızla ilgili gelecek yirmi yılın planları var, hazır ve defalarca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunların tek tek üzerinden geçmiş durumdayız." dedi.

Böylece gençlerin, geleceği, değişimi dışarıda aramayacaklarını ifade eden Oktay, gençlerin kendilerine, geleceğin Türkiye'sine uygun, çok büyük hedefler koymaları gerektiğini anlattı.

"MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ KESİLDİLER"

Oktay, AK Parti'de samimiyet ve liyakatın bulunduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet ittifakında bu olmadı ve onun için de çatırdamaya başladı. Birinci turda terör örgütlerinin söylemlerine sığınanlar, ikinci turda birden mevsimlik milliyetçi kesildiler. Şimdi üçüncü tur olsa ne kesilecekler veya 29 Mayıs sabahı ne olacaklar, hangi söyleme sarılacaklar onu da merak ediyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Sabah güneş doğarken söylediklerini akşam güneş batarken veya battıktan sonra inkar eden bir yapıya siz ülkeyi teslim edemezsiniz, milletimiz de etmedi zaten."

Seçim öncesinde Millet İttifakı'nın "algı için yaptırdığı anket sonuçlarına güvendiğini" söyleyen Oktay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Biz zaten kendi anketlerimizi de yapıyoruz. Sahanın böyle olduğunu zaten biliyorduk. Bizim farkımız ile Millet İttifakı'nın farkı, Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun farkı buradadır. Recep Tayyip Erdoğan gerçeklik üzerinden gider. Diğerleri hayal satmayla meşguldüler ve sattıkları hayale kendileri de inanmaya başladılar sorun oradaydı. Biz trendin yukarı doğru gittiğini son bir ayda her fırsatta ifade ettik. Hatta biz birinci turda bitirebileceğimizle alakalı çok ciddi motiveydik ve çalışıyorduk. Kendileri, hatırlayın yüzde 60'lara varan anketleri yayınlıyorlardı. Yani bunların gerçek olabileceğine dair en ufak bir düşünceye sahip olanların bence bu seçime hiç katılmamaları gerekiyordu. Çünkü anketleri yönetemeyenlerin Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, muhalefetin, 14 Mayıs'ta, seçim sandıklarıyla parti genel merkezleri arasında veri akışını sağlayamadığını da belirterek, "Kendi sandığındaki bilişim sistemini yönetemeyen bu liyakatsiz ekip, dijital Türkiye'yi kendilerine versek nasıl yöneteceklerdi? Yönetme şansları yok." dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın, teknolojik, sosyal, kültürel alanda, sanatta ve sporda bir bütün olarak değişim anlamına geldiğini anlatan Oktay, gençlerin sadece teknolojide değil, diğer alanlarda da gelişmesini sağlamanın önemine dikkati çekti.

Millet Bahçesi'ne, yerli otomobil Togg ile gelen Fuat Oktay, program yerine ise gençlerle bindiği "Nostaljik Tramvay" ile geçti.