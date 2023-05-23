Defne Devlet Hastanesi’ne gelen hastalar ve yakınları SABAH’a konuştu: Ayrım yapmadan hizmet edeni gördük

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 24 Mart'ta temeli atılan ve önceki gün açılışı gerçekleştirilen 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen hastane, dün sabah kapılarını açtı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş muayene olmak için hastaneye geldi. Vatandaşlar hastanenin bu kadar kısa süre içinde bitirilip hizmetlerine sunulmasından duydukları memnuniyeti SABAH'a anlattı.Gözleri görmeyen 95 yaşındaki babaannesi Vahide Okçu'yu Defne Devlet Hastanesi'ne getiren 21 yaşındaki Nihat Okçu, "Bu bölgenin çoğu CHP'ye oy veriyor. Temel atılınca biz de dalga geçip inanmadık. Ama gece gündüz durmadan çalıştılar. Hastanenin, 60 günde tamamlanıp açıldığına hâlâ inanamıyorum. Defneliler olarak hastanenin bitirileceğine biz bile inanmadık. Ama Sayın Cumhurbaşkanı parti ayırt etmeden hizmet etti. Doğruya doğru, Cumhurbaşkanımız yaptı. CHP iktidar olsaydı, böyle bir hastaneyi yapamazdı" dedi.Sefa Vural (34) ise, "Hastanede çalışanların hepsi güler yüzlü. Bu hizmeti inkâr etmek nankörlük olur. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Reis buraya gelmişse boş yere gelmez. Burada AK Parti'ye oy çıkmamasına rağmen gece gündüz çalışarak, vatandaşa hizmet etti. 28 Mayıs'ta da bu hizmetin karşılığını alacaktır" diye konuştu.Emekli Veli Bebek (52) ise, "Hastaneyi çok güzel buldum. Bugüne kadar hiçbir eseri olmayan CHP gelsin bu hastaneyi görsün. 60 günde nasıl hastane yapıldığına baksın. Reis, verdiği bütün sözleri tek tek yerine getiriyor. Getirmeye de devam edecektir" dedi.33 yıldır Almanya'da yaşayan Ali Durul, "Özellikle hastaneyi gezmeye geldim. Hastanenin her yerini gezdim, çok lüks olmuş. Gerçekten muhteşem bir hastane yapmışlar. Almanya'ya gittiğimde, burada yaşadığım duyguları anlatacağım" ifadelerini kulllandı.felaketinin ardından 24 Mart'ta Bostancık Mahallesi'nde temeli atılan, 28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor. 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunan, tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim 1044 sağlık çalışanı bulunuyor.İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, 60 günde tamamlanarak faaliyete başlayan hastanenin poliklinik hizmeti vermeye başladığını söyledi. Hastanede bütün polikliniklerin aktif olarak çalıştığını belirten Barçın, "Hastanemize gelen vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Daha önce Defne bölgemizde hastanemiz yoktu. Şu an yeni hastanemiz açıldı ve vatandaşlarımız oldukça memnunlar" diye konuştu.