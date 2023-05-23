Deprem konutlarının teslimi Ekimde başlayacak

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl ve ilçe merkezleri ile köylerde süren yeniden inşa çalışmaları ise hızla sürüyor. İlk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde de depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konuları belirli seviyeye geldi.Pazarcık'da koordinatör vali olarak görev yapan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilçede kalıcı konutların bir an önce tamamlanması için devletin tüm kurumlarının ilk günden itibaren sahada olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 tane konteyner kent var. 2 bin 600 civarında bir çadır kent, 2 bin 700 de konteyner var. Pazarcık ilçemize toplamda 8 bin konut yapılacak. Bunun iki bin tanesinin inşaatına başlandı. Çok hızlı bir şekilde de kalıcı konutlar inşa ediliyor. Bazılarında çatılar çakılmaya başlanmış. Belki inanması zor gelir ama ekim ayında bu konutların önemli bir kısmını teslim edeceğiz. Vatandaşlarımız konteynerlerden daha güvenli, insanlığa yakışır şekilde hayatlarını sürdürecekleri konutlarına geçecekler" diye konuştu. AA