Depremzede öğrenciler için burs müjdesi

Depremin ilk anından itibaren devletimizin bütün yurtlarını, spor tesislerini, gençlik merkezleri ve kamplarımızı depremzedelerimize açtık. Yurtlarımızda 383 bin 307 depremzedeyi ağırladık. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere, toplam 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. Yurtlarımızda depremzedelerimize üç öğün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Anaokulu ya da kreş çağındaki yavrularımız için sınıf lar oluşturduk.Lise ve üniversitelere hazırlanan evlatlarımız için takviye kurslar düzenledik. Psikososyal ekiplerimiz yurtlarımızdaki depremzedelerimize ayrıca destek veriyor. Bu çalışmalara ek olarak, depremde yakınlarını, anne, baba, çocuklar, kardeş kaybeden veya evi, işyeri hasarlı depremzede çocukların tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve öncelikle yerleştirilecek.