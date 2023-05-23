Düzensiz göçe karşı sınırda üst düzey önlem

TEKNOLOJİNİN HER İMKANINDAN FAYDALANILIYOR

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak ve düzensiz göçü engellemek adına dünyada eşine az rastlanır bir mücadele örneği sergiliyor. Bu kapsamda teknolojinin her türlü imkanından faydalanılırken, güvenlik güçlerimiz de hiçbir yasa dışı geçişe müsaade etmiyor. Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.