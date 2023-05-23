Fethiye’de Gelecek Partisi ve DEVA Partisi teşkilatları AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turu öncesi Fethiye'de Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden istifa eden partililer AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na başvurarak üye oldular.

Daha önce görevinden istifa ettiğini açıklayan Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız beraberinde 15 partili ile birlikte AK Parti Fethiye İlçe Teşkilatı'na kayıt olarak rozet taktı. DEVA Partisi Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden İsa Özdemir de 13 kişi ile AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen rozet takma törenine AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ve partililer katıldı.AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin doğru tercih olduğunu, 28 Mayıs'taki seçimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkacağını kaydetti.

AİLEMİZE GELDİĞİNİZ İÇİN KUTLUYORUM

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise "Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni yüzyıl için yine cumhurbaşkanı seçeceğiz. Sandığa batı ve ABD girmiyor. Sandığa Necip milletimiz giriyor. Pazar günü çok erken saatte bu seçim sonuçlanacaktır. Önümüzdeki 5 günde çok çalışarak seçimi kazanacağız. Burada Ak Parti'ye katılan herkese ailemize geldikleri için kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

AK PARTİ'YE BÜYÜK TALEP

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turhan Kovancı ise "Son 1 haftadır partimize büyük bir talep var. Gelecek Partisi Fethiye İlçe Başkanı Sadet Kansız ve beraberinde görev yapmış 15 partili ile Ak Parti'ye katılıyor. Başkanım milli ve manevi değerlere bağlılığını Ak Parti'yi tercih ederek gösterdi. Hayırlı olsun" dedi.

ÜLKEYE YAPILAN HİZMETLERİ GÖRMEK LAZIM

AK Parti'ye katılan Sadet Kansız da "Asrın deprem felaketi nedeniyle bu katılımı ertelemiştik. 3 yıl kurucu ilçe başkanlığını yaptığım Gelecek Partisi'nde görev yaparken, cenazemiz olur arayan olmazdı. İl Başkanıyla sıkıntılardan dolayı yaşanan gerginliklere üst mercilerde cevap vermedi. Bu partiden istifa ettim. Parti benimle geldi benimle bitti. Bana DEVA ve diğer partilerde katılım teklif etti. Ancak, hepsini reddettim. Altılı masanın altında teröre destek verenlerin de bulunmasından dolayı millet ittifakından uzak durarak AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ettim. Ülkeye yapılan hizmetleri görmek lazım." diye konuştu.