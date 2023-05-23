HDP ve DBP eski başkanları gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinde birçok eve jandarma ve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. "Terör Örgütüne yardım" suçlamasıyla yapılan operasyonlarda Nusaybin'de HDP İlçe eski eşbaşkanı Şiyar Koç ile birlikte Çölova köyü muhtarı Faris Alak ve Fırat Demir isimli vatandaş gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde ise Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski İlçe Eşbaşkanı Mahmut Damar ile beraber Metin Yılmaz ve Sami İldem isimli kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.