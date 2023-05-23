İstikrar için oyumuz Erdoğan’a

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17 alarak dikkatleri üzerine çeken Sinan Oğan, düzenlediği basın toplantısı ile ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 2 milyon 831 bin 239 seçmenin oyunu almayı başaran Oğan, merakla beklenen ikinci tur kararını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Oğan, "İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum" dedi.Bu kararı almadan önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Oğan, "Herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.HDP'li siyasilerin "cumhuriyetle hesaplaşma" tezlerini tarihin çöplüğüne gömdüklerini vurgulayan Oğan, "Türk savunma sanayiinde istikrarlı bir sürecin devam ettirilmesi mecburiyeti ortadadır. Başta Mavi Vatan tezimiz olmak üzere ülkemizin sürdürdüğü önemli dış politika hamlelerinin desteklenerek sürdürülmesi sağlanmalıdır. Eksikleri tamamlamalı ve daha güçlü bir Türkiye için herkes elini taşın altına koymalıdır" ifadelerini kullandı.Ülke yönetiminde istikrarın önemine ayrı bir parantez açan Oğan, "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, istikrarın temelinde parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı yönetimde olması önem arz etmektedir. Millet İttifakı ise 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır" değerlendirmesinde bulundu.Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılan görüşme sonrası Kurtulmuş, "Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de Cumhurbaşkanımıza destek verir" dedi. Ümit Özdağ ise, "Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Aramızda bu konuda belirli farklılıklar olduğu açıktır. Zafer Partisi'nin politikası gerekirse zorla geri dönüştür. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak" açıklamasını yaptı.