Katırcıoğlu: “PKK’nın desteğine sözünüz yok mu?”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, yapmış olduğu açıklamasında şunları söyledi: "PKK'nın üst düzey yöneticileri Kemal Kılıçdaroğlu propagandası yapmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Fatoş Göksungur, "Sizi Erdoğan'ı devirmeye davet ediyoruz" diyerek ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yaptı. Son açıklama terörist Cemil Bayık'tan geldi. Terör operasyonlarına yanıtı sandıkta vereceklerini söyledi. Danimarka başta olmak üzere, bazı Avrupa ülkelerinde terör örgütü yandaşları afişlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu oy verme kampanyaları düzenliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunlara karşılık, seçim vaatlerinde TOKİ, Emniyet, TRT ve AFAD gibi kurumların başına gelir gelmez atamalar yapacağını söylüyor. İYİ Parti ve CHP içindeki ülkesini, milletini sevenlere sesleniyorum; bunlara diyecek sözünüz yok mu? Milletimiz herşeyin farkında. İlk turda açık ara farkla desteklediği Cumhurbaşkanımıza ikinci turda mührü de vererek, terörle işbirliği yapanlara bir kez daha demokrasi tokadını indirecek ve ülkesine sahip çıkacaktır. Bunun için bütün vatandaşlarımızı pazar günü sandığa gelip, oy kullanmaya davet ediyoruz"