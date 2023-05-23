Kılıçdaroğlu’na karşı sesler yükselmeye başladı! Eski CHP’li vekil partisini topa tuttu





Ancak başka partilerden de oy geldiyse bu oylar nerede? Yani o partilerden bize oy gelmedi ve bizden 4 vekil aldılar. 75 ismi listelerimizden seçime koydular ve bunların yaklaşık 35 tanesi milletvekili seçildi. Yarın bunlar farklı görüşte olduğu için belki de ayrılıp grup kuracaklar. Bizim şu an milletvekili sayımız 169 gözüküyor ancak bundan 35 ittifak vekili çıkardığımızda yine 2018 koltuk sayılarına geri döndüğümüzü görüyoruz. O zaman neden bir araya geldik. Bu fazlalık oylar nerede?" diye konuştu.