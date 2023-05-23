Kilis’teki kalıcı konutların ilk etabı Aralık’ta bitiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, afetzedeler için yapılan kalıcı konutlarda 2 blokun kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Kilis'te ilk etapta yapılacak 31 bloktan oluşan 645 konutun inşası sürüyor. Atatürk Mahallesi'nde yapılan,zemin artı 3 ve 4 kat olarak planlanan konutlarda 2 blokun kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Konutların olduğu bölgeye 40'ı engelliler için 506 araçlık açık otopark yapılacak. Projenin inşaat mühendislerinden Ziya Alpay, "Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Haftanın 7 günü çalışıyoruz" dedi. Alpay, her gün yaklaşık 450 metreküp beton dökmeyi planladıklarını ve ilk etabı 24 Aralık'ta bitirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "1098 konut daha yapılacak. Onun da yol çalışmaları devam ediyor, bir yıl içerisinde tamamlanacak" dedi.