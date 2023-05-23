Korkunç şüphe! 2 yıldır kayıp anne ve çocukların cesedi aranıyor

Eşinden ayrıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a taşınan Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile birliktelik yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021'de ise oğlu Eren ve kızı Rümeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yayın sırasında ortaya çıkan gerçeklerin ardından başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

2 YILDIR ABLAMDAN HABER ALAMIYORUZ

Müge Anlı ve ekibi tarafından aranan anne ve iki çocuğunun cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi gündeme geldi. Demirci'nin ablasının iddiasına göre daha önce Ankara'da yaşarken, ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile görüşmeye başladı. Ünal Bey'den şüphelendiklerini söyleyen aile 2 yıldır ablalarından ve çocuklarından haber alamadıklarını belirtti. Kaybın ardından Ünal Yurdakul ile hiç görüşmediklerini söyleyen ailesi, şahsın sürekli telefon değiştirdiğini de ifade etti.

SEVGİLİSİ VE ÇOCUKLARI KAYIP

Sevgi Demirci'nin sevgilisi ile Silivri'de bulunan prefabrik barakada görüştükleri iddia edildi. Ünal Yurdakul ise Sevgi Demirci ile aşk yaşadığını kabul etti. Kayıp kadının son zamanda Erdoğan isimli kişiyle sevgili olduklarını öğrendiğini belirtti. Erdoğan'ın da içlerinde bulunduğu 5 kişinin kayıp olması dikkatlerden kaçmadı.

1 CESET BULUNDU

Zincirleme cinayetten şüphelenilen olay için programın sonuna doğru yıkık eve getirilmek üzere ceset torbaları istendi. Yapılan arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öne sürüldü. Cesedin kime ait olduğu incelemelerin ardından belli olacak.