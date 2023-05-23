Lüks sitedeki daireler hayalet şehri andırıyor! 30 milyonluk dairelerdeki her şey küle dönmüş

Geçtiğimiz 27 Nisan'da Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu lüks sitedeki 40 dairenin bulunduğu 8 katlı binada 27 Nisan'da gece saat saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları yerden, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi, bir kişi de panikle balkondan atladığı için ayağından yaralandı.

İTFAİYE RAPORU SABAH'IN HABERİNİ DOĞRULADI

İlk olarak SABAH'ın duyurduğu yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili haber itfaiye raporuyla da doğrulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla ilgili raporunu hazırladı. Raporda yangının ikinci kattaki enerji besleme hattındaki bir kısa devreden çıktığı kaydedilirken, yayılım sebepleri detaylı şekilde anlatıldı.

HAYALET KENTİ ANDIRIYOR

İzmir'de fiyatları 20 ile 30 milyon lira arasında değişen fiyatlarda dairelerin bulunduğu lüks sitedeki 8 katlı binayı elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Apartmanın ve yanan dairelerin son hali görenleri dehşete düşürdü. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından evlerinde hatıra kalan bir şey bulma umuduyla gidenler site sakinleri büyük hayal kırıklığı yaşadı. Her yer is ve yanık kokusu ile kaplı olan lüks dairelerde yangından geriye bir iğne bile sağlam kalmadı. Alevler evlerdeki ne varsa hepsini küle çevirirken, balkonlarda duran ve yangına dayanıklı olan çiçek saksıları, çamaşır ve bulaşık makineleri bile iskelet halinde kaldı. Yanan bloktaki evler adeta hayalet bir kenti andırıyor.