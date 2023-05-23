Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP’li yöneticiler de var

Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve dron desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, adreslere koçbaşlarıyla girildi.