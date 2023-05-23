Miting öncesi Sivas’ta coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Dürdane Coşkun ise "Kanımın son damlasına kadar Tayyipçiyim. Allah yolunda büyük hizmetler yaptı. Sağlık sistemi çok kötüydü, muayene olamıyorduk. Şimdi hastaneler tertemiz. Ondan çok memnunuz." dedi.



"SOY ASLINA ÇEKER"

Sivas kent meydanındaki pankartlarda şu ifadeler yer aldı:



"29 Mayıs 1453'te çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han vardı 29 Mayıs 2023'te Türkiye yüzyılını başlatacak Recep Tayyip Erdoğan var soy aslına çeker"

"Bir araya geldi yedi benzemez, kimisi kumarbaz kimisi çömez, çeksen bir pazara beş para etmez, mücahit olmuşlar, ol da görelim"



"Aşıksan vur saza, TOGG'un varsa bas gaza"