‘Neden açtılar?’ Dedikleri yurtlar binlerce depremzedeye yuva oldu

Asrın felaketinden etkilenen 11 ilimizdeki vatandaşları devlet bir an olsun yalnız bırakmadı. Bütün imkânlarını seferber eden devlet, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtları da deprem dolayısıyla evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlara tahsis etti. Muhalefet, yurtların depremzedeler için kullanılmasının hazımsızlığıyla günlerce hükümete saldırdı. Öğrencilerin dışarıya atıldığı şeklindeki algı operasyonlarıyla yine iyiliğe muhalefet edildi. Tekirdağ'da depremzedeleri barındıkları yerlerden zorla çıkaran CHP zihniyeti aradan aylar geçmesine rağmen yaptığı bu algı mühendisliklerinden dolayı bir kez olsun özür dilemedi. SABAH, 81 lideki yurtlarda kalan depremzedelerle konuştu:Torunlarımla birlikte geldim. Sağ olsunlar yurtların kapılarını bize açtılar. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetler sonsuz. Hastanemize kadar var.İmkânlar dahilinde hiçbir dediğimiz reddedilmiyor. Bütün vatandaşların ihtiyacı gideriliyor.Buraya 8 kişilik bir aile olarak geldik. İmkânlarımız gayet iyi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda gençlik merkezinin düzenlediği bir etkinliğe geldik.Burada, evimizde gibiyiz. Çocuk bezinden mamasına kadar ihtiyaçlarımızın hepsi karşılanıyor.Hatay'da evim yıkıldı. Burada bizimle çok ilgileniyorlar.Çok şükür burada bize yuva açtılar.