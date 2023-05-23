Nefrete gerek yok Türkçe biliyorum

14 Mayıs seçimlerinin ardından günlerdir "Oy kullanıyor ama Türkçe bilmiyor" denilerek hedef gösterilen Somalili siyaset bilimci Abdinor Dahir, kendisiyle ilgili eleştirilere Türkçe yanıt verdi. Seçimlerde oy kullandığını ilk olarak sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşan Somalili Abdinor Dahir, provokasyon içerikli mesajlara yanıt verdi. Dahir, "Ben Türk vatandaşıyım, Türkçe de biliyorum" yanıtını verdi. Dahir mesajında "Merhabalar, benim üzerimden yabancı nefreti kazanmaya çalışanları görüyorum. Türkiye hukuk devletidir ve vatandaşlığımı 5 yıl boyunca devlete vergi ödeyerek kazandım. Türkçe de biliyorum. Bunu politize etmeye, nefrete ve ırkçılığa gerek yoktur. Güzel Türkiye'mizi kalkındırmak için kardeşlik hukukuna ve kamu düzenine riayet edip hep birlikte çalışalım. Selamlar saygılar" dedi.