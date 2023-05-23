Pırıl pırıl ortamda tedavi oluyoruz

Ankara'dayaklaşık 9 ay önce açılan Etlik Şehir Hastanesi'nde şu ana kadar 2 milyondan fazla kişi muayene oldu. Vatandaşlar, hastaneden çok memnun olduklarını dile getirdi. Bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılan Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül 2022'de hizmet vermeye başladı. 8 ayrı hastaneden oluşan hastanede, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım, 3 bin 359 servis yatağı yer alıyor. Bir günde ortalama 15 bin 700 kişinin muayene edildiği hastanede, muayene edilen kişi sayısı 9 ayda 2 milyonu aştı, 76 binin üzerinde ise ameliyat yapıldı. Hastanede muayene olan vatandaşlar şunları söylediOldukça büyük ve güzel bir hastane. Ailemle birlikte geldik. Hastane pırıl pırıl. Tedavimi gönül rahatlığıyla oluyorum.Hastanelerin tek çatı altında toplanması iyi oldu. Oradan oraya gitmeden tek merkezden hizmet alıyoruz. En iyi yol bu.Bölümler bir araya toplanınca kötü olur mu hiç? Tertemiz ortamda muayene oluyoruz. Otoparkı, her şeyi var, personel güler yüzlü, daha ne.Son derece donanımlı bir hastane.