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Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:10

PKK/KCK operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP yöneticilerinin bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise arama çalışmalarının devam ediyor.

Bekir COŞKUN
PKK/KCK operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 6 aylık süren çalışmalar sonucunda örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheliyi belirlendi.

Ayrıca çalışmalarda, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için adreslerine Özel Harekat ekipleri eşliğinde, 190 polisin katıldığı drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, aralarında HDP Yenişehir İlçe Başkanı İ.K, HDP Yenişehir Eski İlçe Başkanı E.D., HDP İl Yöneticisi D.A'nın da bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. HDP İl Yönetici M.İ'nin de aralarında olduğu 4 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor

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PKK/KCK operasyonu: 24 şüpheli gözaltında
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