PKK/KCK operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

Ayrıca çalışmalarda, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için adreslerine Özel Harekat ekipleri eşliğinde, 190 polisin katıldığı drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.