PKK/KCK operasyonu: 24 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 6 aylık süren çalışmalar sonucunda örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheliyi belirlendi.
Ayrıca çalışmalarda, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin merkezli Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 şüphelinin yakalanması için adreslerine Özel Harekat ekipleri eşliğinde, 190 polisin katıldığı drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.