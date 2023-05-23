Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu öncesi 7'li koalisyonunun milliyetçi söylemlerin ardına saklanması ve kendilerini ülkücü olarak lanse etmesine bir tepkide Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Kurucusu Avukat Hasan İlter'den geldi.

MİLLİYETÇİLİK UZUN SOLUKLU BİR DÜNYA GÖRÜŞÜDÜR

Milliyetçiliğin uzun soluklu bir dünya görüşü olduğunu belirten İlter, "Ülkücülük, milliyetçilik bir dünya görüşüdür; üç-beş günde olunacak bir şey değildir. Bakıyoruz seçimlere 8-10 gün kala umduklarını bulamayanlar milliyetçi söylemleri dillendirmeye başladılar. Milletimiz sergilenen bu ucuz oyunun farkında. HDP'den umduklarını bulamayanlar, emellerine ulaşamayınca çareyi ülkücü-milliyetçi kanadın oylarından aramaya başladılar. Ne hikmetse hepsinin aklına birden bir milliyetçi oldukları geldi." dedi.

MEVSİMLİK MİLLİYETÇİ OLMAZ

6'lı masanın bir anda milliyetçiliği hatırladığına dikkat çeken Avukat İlter, "Hepsi aniden milliyetçi oldu. Milletimiz oynanan bu oyunun farkındadır. Mevsimlik milliyetçilerin samimi olmadığının bilincindedir. Vatandaşın milli duyguları üzerinden oy devşirmeye çalışanlara milletimiz geçit vermeyecektir. Aslı dururken, çakma milliyetçilere geçit vermeyecektir. Bu günlerde görüyoruz ki kimi bozkurt işareti yapıyor, kimisi üç kurt başlı bayraklar eşliğinde yürüyüş yapıyor." ifadeleri kullandı.

MİLLETİMİZ OYNANA OYUNUN FARKINDA

Millet İttifakı'nın 2. turu kaybetmemek için milliyetçi oyları istismar derdine düştüğünü kaydeden İlter, "Bütün bunlar başkanlık seçimini kaybetme korkusuyla oluşan hezeyanlardan ibarettir. Milliyetçilikleri de asla samimi değildir. Gerçek milliyetçiler, çakma milliyetçilere sandıkta geçit vermeyecektir. Sandıktan sahte milliyetçiler değil gerçek milliyetçiler çıkacaktır." şeklinde konuştu.