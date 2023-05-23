Son dakika: Bakan Soylu: Duran Kalkan’ın yakın koruması yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Tekirdağ merkezli 5 ilde yapılan operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltında alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta HDP'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.