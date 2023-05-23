Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.5.2023 14:13 Son Güncelleme: 23.5.2023 14:21

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika: Suriye’nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü kaynağında kurutma stratejisi uyguladıklarını belirterek şunları kaydetti;

Terörle mücadele artan tempoyla devam ediyor. Terörü kaynağında kurutma stratejisini uyguluyoruz. Son bir ayda 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece de Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
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