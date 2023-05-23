Tarsus’ta PKK/KCK operasyonunda 6 kişi gözaltında

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şahıslar ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili Sulh Ceza Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar doğrultusunda Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı adli kolluk birimlerince şüpheliler F.D., R.A., F.V., R.C., İ.D., M.İ.,'nin ikametlerinde bugün saat 06:00 itibariyle eş zamanlı arama işlemleri yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde şüphelilerin ikametlerinde soruşturma dosyasına delil olduğu değerlendirilen 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart , 1 adet hafıza kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeğine el konulmuş ve şüpheliler yakalanarak, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı adli kolluk görevlilerince göz altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.