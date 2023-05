AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den sandık çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi hakkında seçmenlere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Değerli İstanbullular, Allah'a hamd olsun ki milletçe 14 Mayıs seçimlerini hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeden barış ve huzur içerisinde gerçekleştirmeyi hep beraber başardık. Seçim akşamı muhalefetin yalan ve tutarsız beyanlarına, milletimizi kandırma girişimlerine rağmen milletimiz tam bir vakar ve sükûnetle 14 Mayıs'ı demokrasi şöleni olarak ardında bıraktı.

Milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini ve güvenini en üst perdeden ilan ederek seçimlerin ikinci tur ile neticelenmesi noktasında bir karar ortaya koydu. Milletimizin bu tercihi bütün siyasi çekişmelerden bağımsız olarak bizler için çok kıymetlidir. Zira seçimler geçici, milletimizin varlığı baki olandır. Bu karar doğrultusunda 28 Mayıs'ta iki rakibin yarışacağı bir seçime doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz" dedi.

'BİRLİKTE GELECEĞE YÜRÜYEN BİR MİLLETİZ'

'Her seçim bir yarıştır ve her yarış düşmanlığı değil rekabeti barındırır' diyen Kabaktepe, "Rakip olmak düşman olmayı gerektirmediği gibi, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir tavrı da gerekli kılmaz. Milletimizin her zaman olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerini de büyük bir olgunluk ve sükûnetle geçireceğine olan inancım tamdır. Seçimi kazanma umudu günden güne azalan muhalefetin milletimizi gererek, suni gündemler üzerinden kaos çıkarma girişimlerine girerek yanlış yaptıklarına ne yazık ki şahitlik ediyoruz.

Bizler sağcısı ile solcusu ile milliyetçisi ile hep birlikte Türkiye olmayı başarmış ve hep birlikte geleceğe yürüyen bir milletiz. Seçimler gelip geçer, seçimler kazanılır ve kaybedilir ancak seçimin rekabet ortamını gerginlik ortamına çevirme girişiminde bulunanları milletimiz de tarihte asla ama asla unutmaz. Bu yüzden bulundukları konum itibari ile seçmeni etkileme gücü olan muhalefet aktörlerini gerilimden uzak durmaya ve gerilimi tırmandırıcı manipülatif hareketlere tevessül etmemeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI SANDIĞAVE DEMOKRASİYE ÇAĞIRIYORUM'

'Seçmenlerimizin tamamını ayrım yapmaksızın sandığa ve demokrasiye çağırıyorum' diyerek devam eden Kabaktepe açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bütün bileşenleri ile ülkemizin her ferdini karar vermeye ve ülke yönetimine katkı sunmaya davet ediyorum. Unutmayınız ki milletimizin selameti, seçmenimizin güvenliği, seçimde görev alan kardeşlerimizin görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirmesi ve hiçbir vatandaşımızın olumsuzluk yaşamaması her şeyin ve her kazancın üzerindedir."