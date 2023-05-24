Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor?

"ŞİMDİ ÇIKTILAR ONLAR DA KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK YAPTILAR"

Bunlar bir deklarasyon yapmışlar. Devleti yönetirken bile 6-7 Cumhurbaşkanı yardımcısı neyse ortak karar verecekti. Onların mutabık olmadığı konuda kendi Cumhurbaşkanı adayları herhangi bir karar veremeyeceklerdi. Böyle bir projeleri vardı. Şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Buradaki ortaya koyulan söylemler o masadakilerin birçoğunun söylemleriyle tabana zıt şeyler.

İkinci bir durum da şu; Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herhangi bir makama gelirse bunun bir milli güvenlik sorunu yaratacağını söylüyordu. Açık bir şekilde ifade ediyorlardı. Şimdi çıktılar onlar da Kılıçdaroğlu ile ittifak yaptılar.