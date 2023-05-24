Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor?

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"UÇTAN UÇA SAVRULAN BİR ÇİZGİ"
"Sahte bir Milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs'tan sonra. Sahte bir muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü döküman var. Bütün o dökümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor. Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi. Eğer bu açıklananlar doğruysa Zafer Partisi'ne vaat ettiği söylenen bakanlık ya da bir takım kurumlar söz konusuysa burada iki tane sonuç çıkıyor.
"ŞİMDİ ÇIKTILAR ONLAR DA KILIÇDAROĞLU İLE İTTİFAK YAPTILAR"
Bunlar bir deklarasyon yapmışlar. Devleti yönetirken bile 6-7 Cumhurbaşkanı yardımcısı neyse ortak karar verecekti. Onların mutabık olmadığı konuda kendi Cumhurbaşkanı adayları herhangi bir karar veremeyeceklerdi. Böyle bir projeleri vardı. Şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Buradaki ortaya koyulan söylemler o masadakilerin birçoğunun söylemleriyle tabana zıt şeyler.
İkinci bir durum da şu; Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herhangi bir makama gelirse bunun bir milli güvenlik sorunu yaratacağını söylüyordu. Açık bir şekilde ifade ediyorlardı. Şimdi çıktılar onlar da Kılıçdaroğlu ile ittifak yaptılar.
KILIÇDAROĞLU KİME YALAN SÖYLÜYOR?
İttifak dediğimiz şey şudur; İttifak bazında, siyasi program bazında, siyaset yapma bazında bir tablodur. Dolayısıyla bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?
Bununla ilgili bir netleşmeye gitmesi gerekiyor. Çünkü 14 Mayıs'tan önce ortaya koyduğu çizgi terör destek veren siyasetçiler şunu söylüyordu;
"BİR OY HESABI YAPARAK TAVİZ VEREBİLEN BİR KİŞİLİK ORTAYA KOYDU"
'Biz Kılıçdaroğlu kazanırsa Cumhuriyet'i yıkıp yeniden kuracağız','Türkiye'de özerklik ilan edeceğiz' diyorlardı ve 'Teröristbaşına imtiyaz sağlayacağız' diyorlardı. Biz de defalarca çağrı yaptık; 'Bakın size destek veren siyasi parti ve siyasetçiler böyle söylüyor. Buna karşı bir şey söyleyecek misiniz?' diye 14 Mayıs'a kadar suskun kaldı. Demek ki terörle mücadele konusunda Cumhuriyet'in temel değerlerinin, demokrasinin korunması hususunda kazanımların bile kendince bir oy hesabı yaparak taviz verebilen bir kişilik ortaya koydu.
Şimdi ise, neredeyse Avrupa'daki aşırı sağcılarla aynı düzlemde duran bir çizgiyle ittifak yapma içerisinde. Burada Kılıçdaroğlu bugüne kadar getirdiği 6'lı masadaki +1, 7'li masadaki ortaklarına mı yalan söylüyor yoksa bugün Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor? Bunun net bir şekilde ortaya çıkması lazım.
Doğruyu söylemek gerekirse... Bu derece savrulan bir siyasetçinin, bu derece çıkarcı davranan bir siyasetçinin siyasi tutumunun artık ürkütücü olduğunu düşünmeye başlıyorum."
KURTULMUŞ, ÖZDAĞ'I YALANLADI: TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR
Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamada ifade ettiği, "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.