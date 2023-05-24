Almanlara doğru, Türklere yalan söyledi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha Alman Devlet Televizyonu ARD'ye verdiği röportajla ortaya çıktı. ARD'ye iki hafta önce verdiği röportajda Türkiye'de 4 milyon Suriyeli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 20 Mayıs'ta Twitter'daki videosunda, "10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon daha mı gelsin?" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 2 hafta içinde yaptığı açıklamalarındaki farklılık, "Kılıçdaroğlu kendi yalanını kendi ortaya çıkardı" yorumlarına neden oldu.Öte yandan Türkiye'de 10 milyon Suriyeli olduğu iddiası, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından çeşitli mecralarda haberleştirildi ve sosyal medyada etkileşime neden oldu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 11 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 3 milyon 388 bin 698 olarak yer alıyor.