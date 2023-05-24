Bakan Kurum: Kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa açıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Ataşehir Royal Düğün Salonu'nda, kadın seçmenlerle 'Türkiye Yüzyılı' toplantısında bir araya geldi. Bakan Kurum'a kadın seçmenler tarafından yoğun ilgi gösterildi.



"21 YILDA KADINLARIMIZA HEM ÇALIŞMA HEM AİLE HAYATINDA HER ZAMAN DESTEK OLDUK"



Bakan Kurum, "Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesiyle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne, siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Yine Bakanlık olarak 'Doğanın Anneleri' çatısı altında kadınlarımızla birlikte, evlatlarımızın daha temiz, daha yeşil şehirlerde yaşamaları için çalışıyoruz. Ben burada bulunan tüm hanım kardeşlerimi gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz bu harekete özellikle davet ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizi daha güzel yarınlara ulaştıracağız. Hanım kardeşlerim şair, 'Bir kadındır evi yuva, toprağı vatan yapan. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı büyüten, yetiştiren' diyor. Bu sebepledir ki Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Türkiye'nin bir asırlık geçmişine baktığımızda, kadınlarımızın hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin bir varlık gösterebildikleri dönem AK Parti dönemidir. 21 yılda kadınlarımıza hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduk. İŞKUR eğitimleri, KOSGEB destekleriyle bugün kadınlarımız geleceğe güvenle bakıyor. Hemen hemen her alanda kadınlarımız için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdik. Biz kadınlarımızı her zaman siyasetin kıymetli birer öznesi olarak gördük. Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız'' dedi.





"21 YILLIK DAVAMIZDA, ESER SİYASETİMİZDE HİÇBİR ZAMAN ATAŞEHİR'İMİZİ UNUTMADIK"



Kadın seçmenlerle Türkiye Yüzyılı programında sözlerine müjdelerle devam eden Bakan Kurum, "21 yıllık davamızda, eser siyasetimizde hiçbir zaman Ataşehir'imizi unutmadık. Ataşehir Yenisahra'da sorunları çözdük, Barbaros'ta dönüşümü başlattık. Şerifali Çiftliğinde bin 442 konut, 121 dükkan, 2 sosyal tesis ve 1 camimizin yapımını en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerinde 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Vatandaşlarımızın imar problemlerini çözecek ve tapularına kavuşturacağız. İçerenköy'de donatı alanları üzerinde bulunan riskli yapıları hızlıca dönüştürmek için 43 hektarlık alanı Rezerv Yapı Alanı olarak belirledik. Örnek ve Esatpaşa mahallelerimizde rezerv yapı alanında 570 ailemizin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduk. Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerinde imar planı iptal edilen yerleri rezerv alan ilan ediyoruz. Barbaros Mahallemizde 3'te 2 çoğunluğu sağladık; 112 yapının olduğu alanı rezerv yapı alanı ilan ettik. Ataşehir, İnönü, Kayışdağ, İçerenköy mahallelerinde, rezerv alan ilan ettiğimiz 632 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdık" diye konuştu.