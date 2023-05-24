Bakan Soylu’dan 28 Mayıs mesajı: Pazar akşamı dünya lideri yeniden seçilecek

"TAYYİP ERDOĞAN ÖYLE LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜTEN BİR LİDER DEĞİL"

Başkan Erdoğan'ın çağrısına sadece Katar'dan ses geldiğini dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Katar dedi ki 'Ben Türkiye'nin bu çağrısına cevap veriyorum. Ben orada tam 240 bin konutun yapılması konusunda Türkiye'yle mutabakata varıyorum. Tam 1 milyon Suriyeli kardeşimizi Türkiye'den alacağım, 240 bin konutla beraber Cerablus'ta, El Bab'da, Tel Abyad'da, Resulayn'da, o bölgelerde bu konutları yapacağım. Sadece konut yapmayacağım, bir taraftan organize sanayi sitesi, tarım alanları, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri yapacağım ve orada tek bir şart koyacağım, Türkiye'den gelen Suriyeliler burada oturabilme ve çalışabilme hakkına sahiptirler.' Dostluk, yakınlık gösterdi ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu büyük meselede Katar Emiri, Recep Tayyip Erdoğan'la dostluğu ve Türkiye'yle dostluğu sebebiyle elini uzattı.

Nisan ayında 240 bin konutun protokolünü yaptık ve ilk 5 binlik konutun bugün temelini attık. 6 ay içerisinde 5 bin konut bitecek. 2 ay içerisinde 28 bin konut daha başlayacak ve 240 bin konutu inşallah 2,5 yıl, en geç 3 yıllık bir süreç içerisinde tamamlayacağız. Burada güvenli, onurlu ve gönüllü bir geri dönüşle beraber bu meselede bütün dünyada ve insanlık tarihinde ilk kez bir adım atacağız. Tayyip Erdoğan öyle lafla peynir gemisi yürüten bir lider değil, bütün dünyaya işin nasıl yapılacağını, insanlığa nasıl sahip çıkılacağını ve bugüne kadar 21 yıldır Türkiye'yi hangi noktadan hangi noktaya getirdiğini gösteren bir liderdir."

"ŞİMDİ 28 MAYIS'A GİDİYORUZ, İKİ FOTOĞRAF VAR''

Bakan Soylu, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin bir sınavdan geçtiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkıldığını söyledi.

Seçimde ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletin 27 milyon 133 bin oy attığını hatırlatan Soylu, "Yüzde 49,5'la beraber, bay bay Kemal de ilk turda güya Tayyip Erdoğan'ı yenecekti, o da yüzde 44,80 oy aldı. Şimdi 28 Mayıs'a gidiyoruz. İki fotoğraf var. Biri Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı, biri de Kemal Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal fotoğrafı. Dünyada hangi ülkede bu iki fotoğrafı ortaya koyarsanız, bu iki fotoğrafın Allah'ın izniyle bir tek galibi olacaktır, o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." dedi.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan gitsin" diyenlerin Türkiye'ye yeni bir elbise biçmeye hazırlandığını, ancak buna müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Soylu, "Çünkü biz bugünlere kolay gelmedik, ağır bedeller ödeyerek geldik. Bu ülkede rahmetli Özal cumhurbaşkanı olduğu zaman hepimiz sevindik, alnı secdeye değen bir cumhurbaşkanı olduğu için. Tüm sevinçlerimizi kursaklarımıza tıkadılar. Şimdi sevincimizi kursağımıza tıkayamayacaklar. Çünkü siz 14 Mayıs'ta onlara bir cevap verdiniz. Verdiğiniz cevap açıktır. Kandil'e 'hayır', bu ülkenin içerisinde özerklik kurmak isteyenlere, LGBT'ye, FETÖ'ye 'hayır', bu ülkede kayyumlardan belediyeleri alıp yine teröristlere vermeye çalışanlara, bu ülkede, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de terör devleti kurmak isteyenlere 'hayır' dediniz. 'Bu ülke benim ülkemdir, ben bu ülkeyi kimseye vermeyeceğim.' dediniz. Bay bay Kemal'i şaşırttınız, dengesini bozdunuz." değerlendirmesinde bulundu.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 3 gün kaldığını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim en büyük rakibimiz rehavettir. Ne kadar eşiniz, dostunuz varsa, onların yapmak istediği 'Aman kazanıyorlar, aman biz kaybediyoruz.' diye bir anlayışı hakim kılmaktır. Sakın bu oyuna ve bu tezgaha düşmeyin. Rehavet bizim pazara kadar en büyük rakibimiz, en büyük hasmımızdır. Tayyip Erdoğan tam 25 yıldır bu ülkede sadakatle çalışmaktadır. Birçok sıkıntılarla, saldırılarla karşı karşıya kaldı, birçok zaferle de karşı karşıya kaldı. Ne birisinde yeise kapıldı ne ümitsizlikle karşı karşıya kaldı ne de zaferin coşkusuyla beraber işi boşluğa bıraktı. Biz 14 Mayıs'ta meselenin ancak birinci turunu kazandık. Size burada bütün siyasi tecrübemle bir şey söylemek istiyorum. Kim sandığa getirirse o kazanacaktır, bu kadar açık ve net. Eşinizi, dostunuzu, yakınlarınızı, akrabalarınızı, her birini tek tek arayın. Hepimiz çok gayret göstermeliyiz, çok mücadele etmeliyiz. Pazar akşamı Allah nasip edecek, dünya lideri yeniden seçilecek, pazartesi sabahı sabah namazlarında, şükür namazlarında Cenab-ı Allah bize Ayasofya'da kılmayı nasip edecek inşallah."