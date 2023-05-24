Başkan Erdoğan’dan depremzedelere mesaj: Sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasarlar meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Sandıkta tecelli eden iradenin başları üstünde yeri olduğunu belirterek, "Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: "Sizi asla yalnız bırakmayacağız" | Video

Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat'ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır.