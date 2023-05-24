Batı’nın uşaklarına karşı Anadolu’nun evlatları yiğidine sahip çıkacak

Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki televizyonlardaki yalana dolana değil, soğana-patatese değil, milletin geleceği, deprem felaketinin ortadan kaldırılması için gecesini gündüzüne katan bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan resmini gördüğünüz yerde elinize aldığınız oy pusulasıyla, milletimin geleceği, Türkiye'nin geleceği, deprem felaketlerinin tamamen ortadan kaldırılması, güçlü ve lider bir Türkiye için yeni bir yüzyılın eşiğinde Türkiye'yi zafere götürebilecek bir sonucun alınması lazım. İşte bu sonuç için, Amerika'nın kovboyları değil, Almanya'nın, Avrupa'nın uşakları değil, Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalıdır. Bunu başarmalısınız.