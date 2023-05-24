DHKP-C’li Kamile Kayır’a 16 yıl 3 ay hapis

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 20 Haziran 2019'da düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" olan Kamile Kayır'ın da arasında buluğu şüpheliler yakalanmıştı. Yapılan fiziki ve teknik takiplerde Kayır'ın 2011'de örgütün gençlik federasyonunun bulunduğu binaya giriş çıkışlar yaptığı vurgulanan mütalaada, 2012 yılında ise Yürüyüş dergisinin faaliyet gösterdiği binaya girip çıktığının tespit edilmişti.

İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİ

DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan örgütün Türkiye Komite Sorumlusu Kamile Kayır ve 9 şüphelinin hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Kamile Kayır, başka suçtan tutuklu Dursun Göktaş ve avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Alişan Gül ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

KAMİLE KAYIR 16 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, duruşmada sanık Doğan Karataştan'ın dosyasının celse arasında ayrıldığını belirtmişti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklardan Kamile Kayır'a "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 16 yıl 3 ay, Yeliz Kütük ile Dursun Göktaş'a "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verdi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, diğer sanık Alişan Gül'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 6 yıl 3 ay hapis ile sanık Göktaş'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapse ilişkin hükümlerin ise açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Sanık Fatih Özgür Aydın'ın bu mahkemede isnat edilen suçtan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, sanıklar Leyla Aracı, Şafak Yayla, Mahir Bektaş, Elif Sultan Kalsen'in öldüğünün tespit edilmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşmesine hükmetti.