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Giriş Tarihi: 24.5.2023 09:12 Son Güncelleme: 24.5.2023 09:14

İstanbul'da PKK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul’un 10 ilçesinde düzenlenen operasyonda; sosyal medya üzerinden bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK propagandası yapan 10 kişi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da PKK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti; sosyal paylaşım sitelerinin üzerinden bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanması için 13 farklı adrese operasyon düzenledi. Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Eyüp Sultan, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sultangazi ve Pendik'te düzenlenen Özel Harekat destekli baskınlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Operasyon anları polislerin kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da PKK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı
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