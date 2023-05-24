Oğan’a ettikleri hakaret ve küfrü kandil ve FETÖ’ye etmiyorlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklaması üzerine 7'li koalisyonun kimi destekçileri Sinan Oğan'a yönelik hakaret ve küfre başvurdu.Oğan'a yönelik linç girişimine AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi. Çelebi, 7'li koalisyonu destekleyen veren bazılarının önce Akşener'e ve İnce'ye, şimdi de Oğan'a küfrettiklerini ama teröristlere gelince suspus olduklarını söyledi.MEHMET ALİ ÇELEBİ, "Masadan kalkınca 3 gün Sayın Akşener'e, aday olunca 45 gün Sayın İnce'ye, seçim sonrası depremzedelere, cumhurbaşkanımızı destekleyince Sayın Sinan Oğan'a ettikleri hakaret ve küfürleri; Atatürk ve TSK düşmanlarına, sözde soykırımcılara, kumpas destekçilerine, Kandil elebaşlarına, PKK-Öcalan severlere, FETÖ farelerine etmiyorlar. Aralarında sözde Atatürkçü, milliyetçi geçinenler de var. Tarih yazacak!" dedi.