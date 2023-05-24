Şanlıurfa’da dev uyuşturucu operasyonu: 101 gözaltı

Operasyon ilgili konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "12 hava aracı, 13 narkotik detektör köpeğimiz, 6 kombo arama köpeğimiz bu operasyona katıldı. Şüphelileri yakalamak için 101 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi, aldığımız sonuçlara göre çok başarılı ve çok anlamlı iki ayrı çalışmanın alınan operasyon gerçekleşmiş oldu. Şunu da ifade etmek istiyorum bu dosyalı, projeli bir çalışmadır. Daha önce hedefler tespit edilir, hazırlıklar yapılır, takipler yapılır akabinde operasyona start verilir. Bununla birlikte ayrıca da iki ayrı emniyetimiz ve jandarma sahada etkin bir şekilde çalışmaktadırlar sadece bu proje haricinde bu süreçte 337 kişinin yakalanması gerçekleştirildi. İki aylık bir süreç içerisinde de yapılan operasyon içerisinde 11 kilo 263 gram metafentamin, 14 kilo 506 gram esrar 204 adet kaptagon 113 gram kokain, kenevir gibi 163 kilo 450 gram skank malzemesi 12 kilo eroin ele geçirilmiştir tabi bununla birlikte birçok ruhsatsız tüfek, tabanca da birçok kaçak tarihi eserler ele geçirildi. Bugün yaptığımız operasyonda ise 101 şüpheli şahıs yakalanıştır.