Şırnak’ta ‘CUDİ CUP’ devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya, Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katılıyor. Pazartesi günü, açılışı yapılan turnuva 3'üncü gününde çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Sporcular bir üst tura çıkmak için müsabakalarda ter döküyor.

2'si kapalı 4'ü açık kortlara 'Cudi ve Gabar' isimleri verildi. Sporcular 'Cudi ve Gabar' kortlarında mücadele eden sporcular rakiplerini elemek için büyük çaba sarf ediyor.

İngiltere'den gelen 14 yaşındaki Giselle Fiorenrino; "Yaklaşık 10 yıldır tenis ile uğraşıyorum. Burada insanlar gerçekten çok iyi, güler yüzlü. Gerçekten yardımsever insanlar. Türkiye'de ve Cudi Cup'ta bulunduğumuz için çok mutluyum. Rakiplerimin hepsi çok güçlü ve İngiltere'deki rakiplerimizden çok farklılar. Dünya'da birinci olmak ve wimbledon'ı kazanmak" dedi.

Giselle Fiorenrino'nun annesi İsabel ise; "Bizi ilk çağırdıklarında çok şaşırdık ve bunu çok istedik. Buraya geldiğimiz zaman insanların ne kadar sıcak kanlı olduklarını, yemeklerin ve havanın ne kadar güzel olduğunu gördük. Şırnak ve Cudi Dağı'nı daha önce duymadık. Hiçbir bilgimiz yoktu. Buradaki tercümanların anlatımı ile çok merak ettik. Kesinlikle buraya bir daha gelmek istiyoruz" dedi.

10 Yaşında Türkiye şampiyonu olan ve 12 yaş Türkiye Milli Takım kampına çağrılan Talha Emin Bulut; "Burası çok güzel. Turnuva baya eğlenceli geçiyor. Rakiplerim çok iyiydi, zorluyorlar. Dün maç yaptım kaybettim. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Rus Mick Anicine; "Turnuva çok güzel. Uzaktan geldiğimiz için ayrıyeten sevinçliyiz, burada bulunmaktan. Şampiyon olmak için buraya geldim. Holger Rune ve Carlos Alcaraz'i örnek alıyorum" dedi.

Rusya Tataristan'dan gelen antrenör Oscar Galimardanov; "Türkiye'de İstanbul akademisinde antrenör olarak çalışıyorum. Burada bulunmaktan çok memnunuz. Burada çalışanlar çok yardımcı oluyorlar. Turnuva açısından burada çok güzel bir hava var. Turnuvaya çok iyi hazırlanmış, çok iyi oyuncular var. 3 oyuncu ile geldik. Burada ilginç ve güzel maçlar oynanıyor. Hedefimiz buradan birincilik ile ayrılmak. Umarım seneye yine bu turnuvaya katılırız" dedi.

Demir Ergin; "9 yıldır tenis ile uğraşıyorum. Rusya'dan geldim annem Rus, babam Türk. Orası çok soğuk. Alışmak lazım. Buranın manzarası, havası, doğası çok güzel. Sporcular çok centilmen, buranın atmosferi çok güzel. İkili maçlarda finale kadar çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.