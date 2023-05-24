SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir. Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu mesajları paylaştı:

"BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTINIZ"

Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız. Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.