Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
Giriş Tarihi: 24.5.2023 22:36 Son Güncelleme: 24.5.2023 23:10

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Mayıs’ta başlayan yurt dışında oy kullanma işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Memleketlerinden uzakta olsalar da sandıklara akın ederek iradesini yansıtan, milletimizi tüm dünyada gururla temsil eden her bir kardeşime teşekkür ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gümrük kapılarında ve havalimanlarında oy verme işlemleri 28 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar devam edecektir. Henüz oy kullanamayan vatandaşlarımızı bu imkândan faydalanmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan şu mesajları paylaştı:

"BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTINIZ"

Sizler 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor bir katılım sağladınız. Bölücü örgüt sempatizanları ve demokrasi düşmanlarının engelleme çabalarına rağmen tercihinize sahip çıktınız, büyük bir başarıya imza attınız.

Vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yaptınız, demokrasi bayrağını bize devrettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta milletimiz bu emanetin hakkını verecek, sandıkları âdeta bir bayram yerine çevirecektir.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan yurtdışında oy kullananlara teşekkür: Seçmene 28 Mayıs çağrısı...
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