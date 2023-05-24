Sözde “Takva” hücresi çökertildi! Üst düzey üç isim operasyonla yakalandı: Aralarında sözde İstanbul Valisi de var…

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Marmara Bölgesi'nin başındaki Bilal Ö., Suriye'de bulunan örgütün üst yönetimi tarafından görevlendirildi. Altında ise terör örgütü DEAŞ'ın sözde lojistik, destek ve sosyal yapılanma sorumlusu Abdurrahman M. ve sözde İstanbul Eyalet Sorumlusu (Sözde İstanbul Valisi) Selman S. vardı.