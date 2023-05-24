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Giriş Tarihi: 24.5.2023 15:24 Son Güncelleme: 24.5.2023 15:34

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 2 milyona yaklaştı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre; yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463'e yükseldi.

İHA
Yurt dışında kullanılan oy sayısı 2 milyona yaklaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 797 bin 463 vatandaş oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün yerel saat ile 22.00'da son bulacakken gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLK TURDAKİ OY SAYISINI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ilk turda kullanılan 1 milyon 839 bin 470 kullanılan oya yaklaştı. 28 Mayıs'a kadar yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oy sayısını geçmesi bekleniyor.

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Yurt dışında kullanılan oy sayısı 2 milyona yaklaştı
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