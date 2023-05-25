Bakan Soylu: Önümüzdeki 5 yıl herkesin dinlediği bir Türkiye olacak

İçişleri Bakanı Soylu, Bakırköy'de düzenlenen "Erzurumlular Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Erzurumluların AK Parti'nin kuruluşundan beri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

Erzurumluların Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbesinde geri adım atmadığını belirten Soylu, "Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes gibi 'seni de idam ederiz' diye tehdit ettiler, geri adım atmadınız. 6-8 Ekim olayları oldu, korkmadınız, sinmediniz, siz bir şekilde saklanmadınız, göğsünüzü aynen istiklal mücadelesinde nasıl yapmışsanız aynı şekilde ortaya koydunuz. Siz 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadınız, hiçbir saldırıda yalnız bırakmadınız." diye konuştu.

Bakan Soylu, Erzurumluların milletin, memleketin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bu memleketi masalarda pazarlamaya çalışanlara karşı çıplak ellerinizle beraber 'durun' diyen kahramanlarsınız. Allah sizden razı olsun. Şimdi büyük bir yolculuğa başlıyoruz. Palandöken gibi arkasında duruyorsunuz bu yolculuğun. Hem de çok güçlü, çok kuvvetli ve çok kudretli bir şekilde duruyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir tanesi şudur; Oturmuş Akşener, bay bay Kemal neymiş, 'ben Başbakan olacağım, sen cumhurbaşkanı olacaksın' Mecliste öyle bir tokat vurdular ki bunlara, 320'nin üzerinde Cumhur İttifakı'yla beraber 'al sana' dediler başbakan, 'al sana' dediler parlamenter hükümet sistemi."

Doğru bir politikayla gittiklerini anlatan Soylu, Başkan Erdoğan'ın doğru bir politika ile doğu ve güneydoğunun batıyla beraber buluşmasına ve birleşmesine yönelik bir politika ortaya koyduğunu aktardı.

Soylu, "Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin şahikası olacak, buna hep beraber şahit olacağız. Dünyada söylediği her sözün, herkes tarafından takip edildiği, 'Tayyip Reis ne diyor' diye herkesin dinlediği bir Türkiye olacak." şeklinde konuştu.