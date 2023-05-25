Son dakika: Başkan Erdoğan: Algı balonları söndü, karalama kampanyalarını boşa çıkardık...

"ÜLKEMİZİN KAZANIMLARINI EL BİRLİĞİYLE ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız."