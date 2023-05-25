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Giriş Tarihi: 25.5.2023 18:29

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

AA
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’i andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapları, makaleleri, piyesleri, şiirleri ve konferanslarıyla benim de içinde bulunduğum nice gencin, nice neslin hayatını değiştiren usta muharrir, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle şükranla hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden "Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir." dizelerinin yer aldığı görsele de yer verildi.

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Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
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