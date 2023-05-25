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Giriş Tarihi: 25.5.2023

BDDK: İmamoğlu açıkça suç işliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" şeklindeki ifadelerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) sert tepki geldi. BDDK'dan yapılan açıklamada "Bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. SABAH
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BDDK: İmamoğlu açıkça suç işliyor
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