CHP lideri HDP’ye mi Özdağ’a mı yalan söylüyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Kandil ve HDP'den destek alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı yayında tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu hakkında konuşan Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında "Sahte bir milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs'tan sonra. Sahte bir muhafazakârlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü doküman var. Bütün o dokümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor. Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi" yorumunu yaptı. Millet İttifakı'nın açıklamalarının ardından iki sonuç çıktığına işaret eden Çelik, "Buradaki ortaya koyulan söylemler o masadakilerin birçoğunun söylemleriyle taban tabana zıt şeyler. İkinci bir durum da şu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herhangi bir makama gelirse bunun bir milli güvenlik sorunu yaratacağını söylüyordu. Şimdi çıktılar onlar da Kılıçdaroğlu ile ittifak yaptılar. İttifak dediğimiz şey şudur. İttifak bazında, siyasi program bazında, siyaset yapma bazında bir tablodur. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" dedi.