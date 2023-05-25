CHP’li Belediye Başkanı’ndan, Kılıçdaroğlu’na ‘liste’ eleştirisi: Yanlışın üzeri kumla örtülmez!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili aday listeleri hazırlanırken partisine yıllarca emek veren isimleri elinin tersiyle itti.

İTTİFAK ORTAKLARI CHP LİSTELERİNDEN VEKİL SEÇİLDİ

Seçilebilecek yerlere İzmir ile alakası olmayan adayları yazan Kılıçdaroğlu bu da yetmezmiş gibi Millet İttifakı bileşenlerinin adaylarını kendi listelerinden seçime sokarak TBMM'ye taşıdı.

CHP'Lİ BATUR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Yaşananlar başta İzmir olmak üzere ülke genelinde parti teşkilatlarında büyük rahatsızlık yarattı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi nedeniyle partililer şimdilik sessizliğini korurken CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur suskunluğunu bozdu.

HEP PEMBE TABLO OLMAZ

İzmir'de internet üzerinden yayın yapan yerel bir sitenin yayınına katılan Batur partisinin milletvekili aday listeleri ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Batur, iki bölgeden 8'er vekil çıkarmayı tahmin ettiğini ancak bu sayının 7'şer vekilde kaldığını söyledi. Bu konunun 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçim sonrası masaya yatırılması gerektiğini belirten Batur: "Nasıl oldu, kim/nereden geldi. Bir gecede kimsenin haberi olmadan karar verildi. İzmirli ne ister? Bu kentte listelerde kendisini görmek isteyen kimlikler var. Temsil olarak muhakkak yer alması lazımdı. Listelerde görmelilerdi kendini. Bazı kesimler ciddi bir güç... Romanlar, Mardinli hemşerilerimiz var. Onlar da kendilerini görmek istediler. Yıllardır İzmir'de yaşayan ve partimize destek veren insanlar bu insanlar. Tartışmak lazım bunları. Yanlış varsa yanlışın üzeri kumla örtülmez. Nerede yanlış yaptık, bakacağız. Roman mahallesinde neden az oy aldık. Bizden kaynaklı bir şeydir. Vatandaş neden az oy verir. Belediyenin hizmetleri ya da siyasi bakış açısından kaynaklı olabilir. Hep pembe tablo yaparsak olmaz. Özeleştiri yapmamız lazım" dedi.