Defne halkının hastane sevinci

Kahramanmaraşmerkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 2 ayda tamamlanıp hizmete alınan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, daha önce kapsamlı sağlık tesisi bulunmayan ilçe halkından tam not aldı. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde, 24 Mart'ta temeli atılan hastane, 22 Mayıs'tan itibaren çok sayıda hastaya hizmet verdi. Hastane, daha önce kapsamlı sağlık tesisibulunmayan ve bu ihtiyaçları için 30 kilometre yol katetmek zorunda kalan ilçe halkının da beğenisini topladı.Defne'de yaşayan Yusuf Duman, daha önce ilçelerinde devlet hastanesi bulunmadığını ve sağlık hizmeti alabilmek için Antakya'ya gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Yeni hastaneyi çok beğendiklerini belirten Duman, "Evimizin hemen yakınında, ulaşım çok rahat oldu. İlçe için büyük bir ihtiyaçtı. Daha önce hastane için 30 kilometre yol gidiyorduk, şimdi yürüme mesafesinde. Yapanlardan Allah razı olsun, gerçekten çalıştılar" dedi. Binali Binici ise, "60 gün gibi kısa bir sürede böyle bir hastane yapılması inanılmaz, bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak potansiyele sahip. Daha önce Antakya'daki hastane vardı, orası bayağı uzaktı ama ona gitmek zorundaydık. Özellikle annem ve babam gibi yaşlı insanların oraya gitmesi zor oluyordu. Bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Hem doktor hem de sağlık hizmetine ulaşmak bizim için lüks olmaktan çıktı" diye konuştu.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde iki hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacağını bildirdi. Dün sabah hastaneyi ziyaret eden Koca, hastanede yatan hastalarla ve sağlık personeliyle bir araya geldi. Hastalara acil şifalar dileyip isteklerini soran Bakan Koca, verilen ikramları da geri çevirmedi. Bakan Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.