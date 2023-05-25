Depremzedelere evleri Kasım ayında teslim edilecek

Şanlıurfa AK Parti milletvekili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı TOKİ tarafından depremzedeler için Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Bozdağ Şanlıurfa'nın yeni cazibe merkezi olacağı öngörülen Batıkent Mahallesi'nde 19 bloklu 366 konutun şantiye alanında yetkililerden bilgi aldı Bakan Bozdağ, "Burada 19 blok halinde deprem konutunun inşası sürüyor. Şanlıurfa il merkezinde 3 bin 205 deprem konutunun inşasına başlandığını Şanlıurfalı hemşerilerimize buradan duyurmak isteriz.

Birecik ilçemizde şu anda 800 civarında deprem konutunun inşaat çalışmalarının sürdüğünü ifade etmek isterim. Bunun yanında tabii Hilvan ilçemizde 300 konut, 87 ahır birinci etapta, ikinci etapta yine 202 konut, 91 ahır inşaat çalışmaları başlamıştır. Bozova ilçemizde de yine birinci etap 207 konut, 89 ahır inşaat çalışmaları da başlamıştır. Hem şehir merkezlerindeki depremzede vatandaşlarımıza, hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için konutlar yaptığımız gibi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın da evlerini yapmaya devam ediyoruz.

Bakan Bozdağ Depremzedelere İlk konutlar kasım ayında teslim edilecekŞu anda bulunduğumuz alanda ki konutlar Kasım 2023'te hak sahiplerine teslim edilecek. Diğer iki etabın da 2024 içinde sahiplerine teslimini yapacağız." diye konuştu.